Эксперты выяснили, как выглядит типичный пассажир российского поезда

Москва, 16 июля. Специалисты онлайн-сервиса по продаже билетов OneTwoTrip узнали, как выглядит типичный пассажир российского поезда.

Исследование на тему было проведено в течение года – с 30 июня 2018-го по 1 июля текущего года. Оказалось, что среднестатистический пассажир российского поезда – в одиночку путешествующая женщина в возрасте 32 лет.

В целом же, почти половина пассажиров (49%), использующие железнодорожный транспорт России – женщины среднего возраста, которые приобретают билет только для себя.

«Чаще всего они едут в плацкартном вагоне (43%) и, как правило, на нижней полке — по статистике такие места на 2% популярнее верхних», — говорится в исследовании компании.

Как правило, такой пассажир едет из Москвы или Петербурга, среднее время в пути составляет примерно восемь часов, а проезжает среднестатистический клиент РЖД примерно 700 километров.

«Как правило, такой пассажир приобретает билеты за три недели до отъезда. Около 16% путешественников бронируют билеты в понедельник», — приводят специалисты любопытные факты.

При этом, как оказалось, чаще всего поездка начинается либо в понедельник, либо во вторник. На эти два дня приходится почти треть (31%) всех отправлений, сообщает «Газета.ru».

Напомним, что на днях специалисты составили список самых частых ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов. В частности, покупка мест на несуществующего ребенка или даже «смена пола».