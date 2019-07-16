Die Welt сообщила о возможном «неожиданном ударе» России в Европе

Берлин, 16 июля. Немецкие эксперты предупредили о возможном «неожиданном ударе» России в Европе. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

Журналисты ссылаются на доклад, который подготовили директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе и экс-заместитель генерального секретаря НАТО, генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус.

По мнению Краузе, Россия готовится к региональным войнам в Европе, пока ЕС занят миграционным кризисом и климатическими изменениями. Войны Москва якобы планирует вести, угрожая применением ядерного оружия.

Браус считает, что Россия якобы намеренно ищет конфликта с западными странами, стремится подорвать сплоченность НАТО и уничтожить мировой порядок. По его словам, в России понимают, что не выйдут из конфликта с Североатлантическим альянсом победителями. Поэтому Москва якобы может нанести подкрепленный угрозой применения ядерного удара «неожиданный удар».

Генерал-лейтенант бундесвера заявил, что европейским странам придется выбирать между радикальным изменением «статуса-кво» в пользу Москвы и полномасштабной войной. Возможными местами российских атак Браус считает Прибалтику, Черноморский регион, Польшу и Украину.

В докладе Брауса и Краузе также говорится, что ключевую роль в описанном ими гипотетическом конфликте за счет своего географического положения будет играть Германия. Эксперты призвали правительство ФРГ привести бундесвер в боевую готовность, чтобы выполнять сложные военные задачи НАТО.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у России остался последний шанс сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила Газета.ru. Столтенберг отметил, что в случае окончательного разрыва договора менее стабильным станет весь мир.

Москва неоднократно подчеркивала, что ее военная стратегия носит оборонительный характер и исключает сценарии нападения на другие страны. Кроме того, в РФ отмечали, что укрепление оборонного потенциала страны связано с повышенной активностью НАТО у российских границ.

США, напротив, не стесняются использовать во внешней политике свои вооруженные силы. Одним из последних примеров стало участие американских военных в конфликте в Сирии. Правительство республики и представители общественности неоднократно требовали от вооруженных сил США покинуть территорию страны. Но Вашингтон не удовлетворил эти просьбы.