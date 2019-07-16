Ярославский лжеинкассатор украл пять млн рублей и скрылся на велосипеде

Ярославль, 16 июля. Мужчина в форме инкассатора забрал 5 миллионов рублей в ярославском автосалоне и скрылся с места преступления на велосипеде. Мошенничество вскрылось, когда в дилер-центр приехали настоящие инкассаторы. Об этом во вторник заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, мужчина в Ярославле в форме инкассатора забрал деньги автосалона и уехал на велосипеде в неизвестном направлении, пишет АиФ.

«Обман обнаружился спустя некоторое время, когда в офис приехали настоящие инкассаторы», — сообщила журналистам спикер ведомства.

Выяснилось, что преступление было детально спланировано и мужчина действовал не один, у него были помощники. Злоумышленники подготовили экипировку и форму, купили телефоны, велосипед, а также оттиск штампа для инкассации, отметила Волк.

По ее словам, помощники лжеинкассатора под видом покупателей заходили в этот автосалон и присматривались к обстановке.

Сыграть роль инкассатора должен был сообщник из столицы, чтобы впоследствии исключить возможность его неожиданной встречи с работниками автосалона в Ярославле, уточнила представитель МВД РФ.

Похищенные средства автосалону вернули, в отношении злоумышленников возбуждено дело.