Ученые рассказали о способах, которые могут отсрочить старение мозга

Вашингтон, 16 июля. Американские ученые рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга.

Размышлениями на тему исследователи из Американской академии неврологии поделились в статье, опубликованной на официальном сайте научно-исследовательского учреждения.

В масштабном эксперименте приняли участие две тысячи пожилых людей, средний возраст которых на начало исследования составлял 78 лет. Ученые наблюдали за гражданами в течение пяти лет.

Как отмечается, в начале эксперимента ни у одного из респондентов не наблюдалось когнитивных расстройств, однако спустя 60 месяцев, то есть по окончании наблюдений, ученые отметили, что у 532 участников появились расстройства мозга.

Сопоставив данные всех тестов, исследователи пришли к выводу, что активное стимулирование мозговой деятельности в преклонном возрасте заметно продлевает работу мозга.

В частности, стало известно, что использование компьютера в пожилом возрасте снижает риск легких когнитивный расстройств на 30%, а вот игры и участие в социальных мероприятиях снижали вероятность расстройств на 20%.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что люди в преклонном возрасте должны максимально разнообразить занятия, стимулирующие мозг. Так, у тех, кто сообщил о двух видах занятий из предложенного учеными списка, шанс столкнуться с проблемами мозга был на 28% ниже.

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