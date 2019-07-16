Бастрыкин назвал общую сумму имущества, изъятого у коррупционеров в 2018 году

Москва, 16 июля. Следственный комитет наложил арест на имущество подозреваемых в коррупции в 2018 году на общую сумму более 15 млрд рублей. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин.

По его словам, всего было изъято денег и ценностей на сумму почти в 2 млрд рублей у коррупционеров, а также 1,6 млрд рублей возмещено добровольно.

Бастрыкин рассказал журналистам «Известий», что за три месяца 2019 года было арестовано имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей.

Ранее глава СК РФ предложил вернуть конфискацию имущества в качестве дополнительного вида наказания. Он подчеркнул, что СК РФ настаивает на введении института уголовной ответственности юридических лиц, поскольку в большинстве случаев добытые коррупционным путем деньги выводятся за рубеж через юридических лиц.

Телеканал «360» сообщил о задержании одного из руководителей Северо-Кавказской железной дороги. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Отметим, что ранее бывший заместитель Пенсионного фонда России Алексей Иванов был арестован Басманным судом по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Он отправлен в СИЗО до 9 сентября, сообщает «Газета.ru».