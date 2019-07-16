Бойцы ВСУ по ошибке уничтожили позиции сослуживцев в Донбассе

Киев, 16 июля. Украинские военнослужащие с помощью нового вида вооружения по ошибке уничтожили позиции сослуживцев в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Он отметил, что военнослужащие 35-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали установки разминирования «УР-77» дважды за прошедшую неделю. Удары были нанесены по жилым районам населенного пункта Докучаевск. Тем не менее, тогда жертв среди мирных жителей удалось избежать.

По словам Безсонова, во время использования «УР-77» украинские военные запустили снаряд разминирования без необходимого для правильной работы боеприпаса тормозного каната.

«В процессе полета отказал двигатель, и заряд разминирования мощностью до полутонны упал на позиции украинских военнослужащих. В результате произошедшего позиция украинских карателей была полностью уничтожена, трое погибли, а 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести», — сообщил Безсонов.

Различные инциденты на позициях ВСУ случаются регулярно. Ранее четверо военнослужащих избили своего командира за невыплату дополнительных премий за июнь, сообщила Газета.ru. По словам офицера пресс-службы управления народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Ивана Филипоненко, военнослужащие были пьяны.

Гражданская война продолжается на юго-востоке Украины с 2014 года. Киев начал силовую операцию против жителей некоторых регионов Донбасса, которые отказались признать пришедшее к власти в результате госпереворота руководство страны.

Для урегулирования конфликта были приняты минские соглашения, которые определили шаги по деэскалации войны. Тем не менее подразделения ВСУ продолжают регулярно наносить артиллерийские удары по окраинам населенных пунктов республик Донбасса.