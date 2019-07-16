Опубликованы первые снимки салона новой Skoda Octavia

Москва, 16 июля. На просторах Интернета появились первые фотографии, сделанные внутри салона новой Skoda Octavia.

Специалисты отмечают, что в какой-то степени внутренний интерьер новинки напоминает Volkswagen Golf, что, наверное, не случайно: не секрет, что четвертое поколение Octavia будет базироваться на модернизированной платформе MQB.

Благодаря опубликованным фотографиям, автолюбители могут составить свое мнение по поводу новой Skoda Octavia и для себя, как минимум, предварительно решить – стоит ли приобретать данное авто, когда оно выйдет на рынок.

Итак, модель получит полностью переработанную центральную консоль, цифровую приборную панель, а также маленький джойстик управления коробкой передач с отдельной кнопкой для режима «паркинг».

В новой генерации Octavia запуск ДВС, активация стояночного тормоза и переключение передач будут осуществляться с кнопок. На экране мультимедийной системы видно изображение машины, но подробно рассмотреть картинку невозможно.

Что касается технических характеристик, то уже известно, что в моторную линейку войдут бензиновые турбодвигатели, а также дизели объемом 1,6 и 2,0 л. Также возможно появление «мягкого гибрида» с 48-вольтовой бортовой системой.

Как напоминает «Газета.ru», в середине мая появились первые «шпионские» фотографии автомобиля Skoda Octavia нового поколения. Авто лишилось передней двойной оптики, благодаря которой ее называли «четырехглазой». Также новая модель получила увеличенную решетку радиатора и обновленный бампер.