Минтруд РФ рассказал, какие выходные будут перенесены в 2020 году

Москва, 16 июня. Минтруд РФ подготовил постановление, которое закрепит перенос выходных в 2020 году.

В министерстве рассказали журналистам РИА Новости, что такой перенос необходим для рационального использования выходных и нерабочих дней.

К нерабочим праздничным дням относятся новогодние каникулы с 1 по 6 января и 8 января, праздник Рождества Христова, который отмечают 7 января, День защитника Отечества — 23 февраля, Международный женский день — 8 марта, Праздник весны и труда — 1 мая, День Победы — 9 мая, День России — 12 июня, и День народного единства — 4 ноября.

Выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день, если он совпадает с нерабочим праздничным днем. Исключения составляют праздники, перечисленные выше. Кроме того, согласно постановлению правительства, два дня из числа выходных, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, переносятся на другие дни в очередном календарном году в установленном порядке.

Так, выходные 4 и 5 января 2020 года будут перенесены на 4 и 5 мая, что позволит соблюсти норму Трудового кодекса, по которой между двумя рабочими неделями будет не менее 42 часов непрерывного отдыха.

Ранее ВЦИОМ назвал число россиян, которым нравится их работа. 34% опрошенных заявили, что выбрали работу из-за сложившихся обстоятельств, еще 30% устроились на работу согласно своему хобби. 68% респондентов считают, что их заработная плата «скорее не вырастет», если они будут работать больше и качественнее. Половина респондентов заявили, что остались бы на своем месте работы, если бы имели достаточное количество денег, чтобы не ходить на работу.

Как сообщает «Газета.ru», социологи выяснили, что 48% россиян отвергли идею о сокращении рабочей недели.

Отметим, что директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов прогнозирует, что через десять лет из-за использования роботов под сокращение подпадут около шести млн человек, сообщает телеканал «360».