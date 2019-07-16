Древний рынок, разрушенный во время войны в Сирии, восстановили в Алеппо

Дамаск, 16 июля. В Алеппо приступил к работе древний рынок, который сильно пострадал во время военных действий в Сирийской Арабской Республике.

Об этом заявил руководитель торгового объекта, рассказав, что рынок Сакатыя, который работал с XV века, был частично разрушен во время осады террористами. В частности, в ходе боевых действий обрушились древние своды рынка.

На реконструкцию ушло более двух лет, при этом свод удалось восстановить из оригинальных материалов — камни собрали, пронумеровали и вновь сложили вместе, как было с самого начала.

«Сакатыя известен с 15-го века, но мы уверены, что эти стены возведены гораздо раньше, и его историю можно исчислять тысячелетиями. Наша задача — все восстановить в первозданном виде», — пояснил директор рынка.

К слову, за те века, как в Алеппо работает этот рынок, здесь успели сложиться настоящие торговые и ремесленные династии. Теперь торговцы и ремесленники вновь вернулись к местам работы.

Пока рынок не функционировал, некоторые ремесленники перенесли свои мастерские в другие места. К примеру, художник Оммар, пока шла война, а потом – восстановление рынка, вынужден был работать на дому.

«Наша семья торгует здесь мясом уже 103 года. Это передается из поколения в поколение. В последние годы было трудно. Рынок не работал, но сейчас я готов вернуться в прежнее место», — в свою очередь рассказал торговец Яснан.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе в Алеппо возобновила работу фабрика по пошиву одежды. Предприятие, которое расположено в промышленном районе Бенизейд, пришлось восстанавливать практически с нуля.