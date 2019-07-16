Российские загранпаспорта жителей ДНР и ЛНР не содержат данных об их месте жительства

Москва, 16 июля. Российские загранпаспорта не содержат сведений о месте проживания и прежних иностранных гражданствах жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщили в МВД России.

Ранее ряд западных стран заявили, что на их территории не будут признавать российские паспорта проживающих в ЛНР и ДНР граждан. С таким заявлением, в частности, в начале июля выступил глава МИД Канады Христя Фриланд. В июне на саммите Европейского союза в Брюсселе было одобрено заявление, согласно которому ЕС готов рассмотреть вопрос о непризнании российских паспортов, выданных жителям Донбасса.

«Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации. Также данная информация не вносится во внутренние паспорта граждан Российской Федерации», — сообщили в МВД РФв ответ на соответствующий запрос РИА Новости.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителями ЛНР и ДНР. Глава государства отметил, что вопрос носит гуманитарный характер, и у Москвы нет желания создавать проблемы для украинского руководства. Тем не менее, ситуация с гражданскими правами на юго-востоке Украины переходит границы, подчеркнул президент.

Позже Газета.ru сообщила, что Путин поручил МВД провести анализ практики получения российского гражданства в упрощенном порядке. Глава государства также дал поручение министерству внести предложения по желающим получить паспорт РФ гражданам Украины.