Специалисты оценили ситуацию на российском рынке труда в первом полугодии 2019 года

Москва¸16 июля. Эксперты сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru оценили ситуацию на российском рынке труда в первом полугодии 2019 года, передает РИА Новости.

Число вакансий увеличилось на 9%, больше всего в сфере транспорта и логистики. Там прирост составил 28%. Это связано с потребностями рынка в водителях служб такси для агрегаторов таких услуг, а также водителях в службу доставки компаний интернет-торговли. Также на 17% увеличилось число вакансий в сфере производства. А в сфере управления персоналом потребность в сотрудниках стала больше на 16%.

«Отрицательная динамика числа вакансий в указанном периоде отмечалась только в банковской сфере (минус 10%)», — отмечается в исследовании.

Это связано с внедрением автоматизированных инструментов ведения бизнеса, которые позволяют замещать работу юристов, менеджеров и работников финансовых подразделений.

Специалисты отмечают, что ситуация на рынке труда за первое полугодие 2019 года считается достаточно стабильной. Наибольший прирост количества резюме наблюдается в сфере медицины и фармацевтики — 23%, в сфере транспорта и логистики — 19%, продаж — 16%, а также в управлении персоналом и маркетингом — по 15%.

Больше всего денег по зарплате в первом полугодии получали специалисты в IT-сфере. Их средняя зарплата составляла 90,8 тысяч рублей. Второе место у представителей транспорта и логистики по 74 тысячи рублей, третье место у сферы производства — 69,6 тысяч рублей.

Ранее эксперт предсказал замену продавцов и водителей роботами через 20 лет.