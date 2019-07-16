Экс-министр заявил, что власти Украины держат людей за «дебилов»

Киев, 16 июля. Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко считает, что нынешние власти государства держат народ за «дебилов».

С заявлением на тему бывший член украинского правительства выступил в эфире одной из программ на телеканале «112 Украина», уточнив, что если не принять меры, то все это может «плохо кончиться».

«Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги — это негласный и подлый способ ограбления украинского народа, деньги с которого идут не только на погашение кредитов МВФ, но и в карман руководству «Нафтогаза», — сказал в телевизионном эфире бывший министр.

При этом политик отметил, что все в стране все понимают, поэтому рано или поздно градус народного недовольства может вырасти до такой отметки, что станет слишком поздно.

«Сколько власть будет держать людей за дебилов? Неужели не понимают, что это может очень плохо кончиться экономически, политически — терпение может лопнуть», — заявил экс-министр.

«Украинский бунт страшный, но самое страшное, что возглавят этот бунт такие активисты типа Порошенко», — резюмировал бывший член украинского правительства в кабинете Юлии Тимошенко.

Как напоминает «Газета.ru», за последние пять лет после государственного переворота на Украине, в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом майданные власти много раз повышали стоимость газа для населения.

К примеру, если в 2013 году тысяча кубометров голубого топлива стоила 725 гривен, то в 2016-м — уже почти семь тысяч. С ноября прошлого года цена газа снова выросла — еще на 23,5%.