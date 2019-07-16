Украинский экс-дипломат объяснил, почему на Украине не возможен мир без уступок

Киев, 16 июля. Мир и процветание на Украине не возможны без уступок, в том числе отказа от курса на НАТО и снятия блокады с Крыма и Донбасса. Об этом в эфире одного их местных телеканалов заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к установлению мира в стране, так как боится националистов и радикалов.

«Сам Зеленский, хотя и обещал принести мир, не готов к этому, он боится. Он боится радикалов, боится националистов. К сожалению, весомая часть его избирателей в чем-то придерживаются очень странной линии. Они реально на словах все за мир, все хотят, чтоб у нас была и торговля, чтобы мы зарабатывали деньги на транзите газа. Но при этом, чтобы «ни в чем москалям не уступить». Ну, ребята, так не бывает», — объяснил экс-дипломат.

По его мнению, Киев должен пойти на уступки, в том числе снять блокаду с Крыма и Донбасса. Волошин напомнил, что в Луганской и Донецкой Народных Республиках живут украинские граждане и их нужно поддерживать.

Волошин считает, что мир не возможен, пока граждане Украины в своем большинстве не признают, что достигнуть его можно лишь ценой уступок, например, особого статуса Донбасса и отказа от НАТО. По его словам, это приемлемые условия, от которых Украина не станет беднее.

«Наоборот, начнет расти экономика, но надо где-то наступить на горло своей песне о том, что мы можем Россию победить», — добавил Волошин.

Экс-дипломат также рассказал, что в окружении украинского президента есть очень много политиков, которые разделяют крайне антироссийские взгляды и придерживаются риторики администрации предыдущего главы государства Петра Порошенко. Поэтому Зеленскому будет сложно проводить собственную политику и выполнять предвыборные обещания, заключил Волошин.

Ранее правительство Украины приняло решение продлить эмбарго на ввоз товаров из России, сообщила Газета.ru. Запрет продолжит действовать до 31 декабря 2020 года и будет распространяться на 30 видов товаров.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, после того Донецкая и Луганская Народные Республики объявили о независимости, не приняв последствия произошедшего в Киеве государственного переворота. Новое украинское правительство развернуло против республик военную кампанию, в ходе которой, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.