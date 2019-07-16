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Семь человек погибли в Якутии во время купания на диком пляже

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Семь человек погибли в Якутии во время купания на диком пляже

Якутск, 16 июля. Во время купания на несанкционированном пляже в столице Якутии погибли четверо взрослых и трое детей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, во время трагедии на реке Лене на одном из диких пляжей, то есть не предназначенном для массового отдыха, находились 12 человек.

По предварительным данным, дети остались в воде одни без присмотра, стали тонуть, взрослые, пытаясь спасти несовершеннолетних, также стали жертвами водной стихии.

«Спасателями из воды были извлечены тела четырех взрослых и еще одного ребенка, итого погибли семь человек, трое из которых – дети», — уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.

Как сообщает «Газета.ru», в настоящее время с родственниками погибших работают психологи, специалисты выясняют все детали случившегося, региональное управление СК РФ проводит проверку.

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