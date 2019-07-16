Систему управления стрелковым оружием «Сервал» создали в России

Москва, 16 июля. Российские инженеры создали малогабаритную систему управления стрелковым оружием «Сервал». Об этом рассказал журналистам РИА Новости руководитель концерна «Моринформсистема-Агат» Виктор Комардин.

«Эта малогабаритная система управления стрелковым оружием «Сервал» предназначена для уничтожения малоразмерных целей в воздухе, в первую очередь против малогабаритных беспилотников, а также таких же целей на воде и на суше», — рассказал Комардин.

По его словам, дальность системы зависит от установленного типа стрелкового оружия. Она позволяет в разы повысить эффективность стрельбы. В частности, во время испытаний уничтожения морских целей было затрачено три выстрела, а один мотострелок сделал 20 выстрелов. Система работает с дистанционно размещенным оператором. Ее можно установить на любое транспортное средство — на автомобиль или катер.

«Возможно использование любых стрелковых образцов иностранного производства. Главное — зажать в станину ствол», — рассказал Комардин.

Система будет работать с автоматом Калашникова, пулеметами «Печенег» калибром 7,62 мм, «Утес» — калибра 12,7 мм, «Корд» — калибра 14,3 или стрелковым оружием иностранного производства.

«Сервал» испытывали на Тихоокеанском флоте во время полигонных испытаний. Систему можно продавать за рубеж, поскольку на нее был получен паспорт экспортного облика. Комардин подчеркнул, что командование ТОФ направило в Минобороны РФ письмо с просьбой принять эту систему на вооружение.

Ранее обозреватель американского издания The Hill Дов Закхейм признал новейшее оружие России и Китая главной угрозой национальной безопасности США. По его словам, эти страны продвигаются в создании гиперзвукового оружия, опережая США в разработке наступательных гиперзвуковых систем. Также Москва испытала практически все свои новейшие боевые системы, а Пекин добился успехов в области машинного обучения, искусственного интеллекта и в операциях в космосе, подчеркивают в The Hill.

Отметим, что российская боевая техника примет участие в учениях на территории Венесуэлы 24 июля. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, венесуэльская армия оснащена российским оружием. Дипломат напомнил, что в настоящий момент российских военных специалистов практически нет в Венесуэле, сообщает телеканал «360».