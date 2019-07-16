Донецк, 16 июля. Жители расположенных у линии соприкосновения в Донбассе поселков Зайцево и Коминтерново рассказали о жизни под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Запись в сервисе YouTube опубликовал военный корреспондент Геннадий Дубовый.

Одна из героинь видео признается, что уже привыкла к обстрелам, которые повторяются уже почти пять лет. Ее дом остался без окон — теперь они залеплены пленкой. Здание находится в аварийном состоянии.

«Да у меня ни одного окна нет, все пленкой обитое. Хочешь, зайди ко мне в дом: в проходе стенки повалились, шифоньера одна сторона выбита. В доме ни одного стекла нет, все побитое. Кругом дыры текут. Прихожая совсем разбита, штукатурка полностью валится», — заявила женщина.

Еще одна жительница поселка посетовала, что в ее дворе разорвался 120-миллиметровый и два 80-миллиметровых снаряда. Дом остался без стекол. По словам женщины, она не может спокойно ходить по двору из-за возможности «поймать пулю».

Украинские военные часто приезжают в поселок, не соблюдают никаких законов и ведут себя нагло, сообщила местная жительница. Президент Украины Владимир Зеленский, по ее словам, обещал закончить войну, но «обманул всех».

«Хоть они и считают, что мы «Украина», что мы их, мы можем сказать так: не было вас ночью, не нужны вы нам и днем. Все, туда мы не хотим, никак. Хорошо, плохо, хоть хуже, но мы будем дома без них. Не надо нам обещаний их», — подчеркнула жительница поселка.

Женщина отметила, что местные жители справляются с последствиями обстрелов самостоятельно, следят друг за другом, помогают восстанавливать дома и тушат пожары.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, после того Донецкая и Луганская Народные Республики объявили о независимости, не приняв последствия произошедшего в Киеве государственного переворота. Новое украинское правительство развернуло против республик военную кампанию, в ходе которой, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Ране глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе может завершить «один звонок в Киев» из Евросоюза, сообщает Газета.ru. По словам сенатора, Европа могла бы побудить руководство Украины установить диалог с ДНР и ЛНР.