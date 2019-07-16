Москва, 16 июля. Россияне оценили возможность переобучения людей старшего возраста и рассказали, в каких сферах хотели бы освоить профессии. Соответствующий опрос провел Роструд.

Около 76% россиян считают эффективным переобучение людей старшего возраста, более 81% заявили о готовности пройти переобучение в предпенсионном возрасте.

Возможностью освоить новую профессию и получить новые навыки считают переобучение 68,5% участников опроса. Вынужденной мерой называют освоение новой профессии 31% респондентов. Более 18% опрошенных заявили, что по достижении предпенсионного возраста не стали бы переучиваться, так как считают, что поздно делать это в зрелом возрасте.

Главным фактором при выборе сферы для переобучения 54,7% респондентов назвали возможность дальнейшего трудоустройства. Еще 27,9% опрошенных сообщили о призвании и интересе к виду деятельности, 17% считают главным фактором доход выбираемой специальности и ее престиж.

Наиболее популярным направлением для переобучения у участников опроса стали финансы (12%) и рабочие специальности (11,7%). Переучиться для работы в сфере продаж и услуг хотели бы 9% респондентов, юриспруденции — 8,6%, образования — 8,2%, строительства — 6,8%, медицины — 6,6% и транспорта — 6,5%.

Среди причин, которые могут помешать переобучению, более 40% участников опроса выделили невозможность совмещения с основной работой. Еще 17,6% респондентов заявили, что не знают, какую хотели бы получать специальность, 11,8% рассказали о страхе не добиться успеха в новой сфере, 3,6% респондентов заявили, что лень или отсутствие желания начинать все заново могут помешать нарабатывать новые навыки.

Опрос проводился на портале Роструда «Работа в России» на всей территории страны с 21 июня по 11 июля текущего года. На вопросы ответили 9388 пользователей.

Ранее Газета.ru сообщила, что согласно программе профессионального обучения и допобразования россиян предпенсионного возраста до 2024 года предполагается ежегодно проводить переподготовку не менее 75 тысяч граждан. Средняя стоимость курса обучения равняется 33 тысячам рублей, оплачивать их планирует государство.