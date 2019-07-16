ВЦИОМ выяснил, сколько молодых россиян ест рыбу не реже раза в неделю

Москва, 16 июля. Почти треть молодых россиян едят рыбу, по крайней мере раз в неделю, а среди взрослых жителей страны активно употребляют ее в пищу две трети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.

По данным социологов раз в месяц рыбу едят 69% опрошенных, а рыбные продукты — 82%. Среди молодежи не менее раза в неделю рыбу употребляют всего 31% опрошенных, среди всех жителей России старше 18 лет — 64%.

Среди опрошенных старше 18 лет от потребления рыбы или рыбной продукции отказываются 2% опрошенных, среди молодежи совсем не едят рыбу 15% респондентов.

Среди наиболее популярных видов рыб: сельдь, скумбрия и горбуша, ее в пищу употребляют от 26% до 28% опрошенных. Также респонденты отдают предпочтение семге и минтаю — по 21%. Молодежь предпочитает употреблять в пищу вяленую или сушеную рыбу — 29% опрошенных или суши и роллы — 37% респондентов.

Социологи выяснили, что в рационе респондентов в возрасте от 18 до 24 лет преобладают овощи, мясо, макаронные изделии, крупы, сладости и другое. При этом в местах общественного питания юноши чаще, чем девушки выбирают мясо — 68% против 38%. Девушки же предпочитают морепродукты, в отличие от парней — 16% против 4%.

Ранее медики назвали самые полезные для здоровья сорта рыбы. Так, наиболее диетическими считаются тунец и треска. Они богаты белками углеводами и жирами. Специалисты рекомендуют употреблять в пищу мясо лососевых видов рыб и палтуса, которые являются источниками аминокислот. Камбала укрепляет иммунитет, а карп восстанавливает дефицит серы и кальция в организме.

Ранее британец Джон Харви выловил в Таиланде самого большого в мире сиамского карпа. Его вес составил 105 килограммов, сообщает «Газета.ru».