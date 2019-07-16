Захарова объяснила, почему Россия должна участвовать в конференциях по свободе СМИ

Москва, 16 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, зачем России участвовать в конференциях по свободе СМИ.

В эфире KP.Ru дипломат заявила, что много раз слышала концепцию «давайте не будем участвовать». По ее словам, если Россия не будет говорить, то через пару лет «нам расскажут, что мы разрушали Европу».

«Если не говорить и не противостоять, окажется, что наша страна на протяжении десятилетий нападала на несчастную то Францию, то Германию», — заявила Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что недавно немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф усомнился в победе Красной Армии над силами Вермахта под Прохоровкой. Сражение произошло 12 июля 1943 года. В своей статье для газеты Die Welt он заявил, что якобы никакого боя не было, а Красная Армия не выигрывала сражение. Захарова подчеркнула, что тогда журналисту «ответили все».

«Помимо высокой политики, есть еще люди. Большое количество людей, у которых растут дети от смешанных браков. Им нужно, чтобы мы им давали правдивую информацию, чтобы они воспитывали детей на основе фактов», — заявила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия в начале 90-х годов проявляла излишнюю мягкость в вопросах отстаивания ключевых событий прошлого. Это, по ее мнению, привело к попыткам стран Запада переписать историю. Она напомнила, что как только «мы дали слабину», то в Европе стали «ставить под сомнение роль СССР во Второй мировой войне». По ее словам, несмотря на то, что дипломатия предполагает деликатность, есть вопросы в которых должна сохраняться однозначная позиция.

Ранее в МИД РФ назвали «цирком» суд над журналистом Кириллом Вышинским. Мария Захарова считает этот процесс «страшной дискриминацией» журналиста, а также унижением самой Украины, сообщает телеканал «360».