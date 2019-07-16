Бастрыкин выступил за возвращение конфискации имущества

Москва, 16 июля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания.

В интервью «Известиям» глава СК РФ заявил, что вернуть конфискацию необходимо «в целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба».

Бастрыкин также сообщил, что Следственный комитет «по-прежнему настаивает на введении института уголовной ответственности юридических лиц». Он уточнил, что в большинстве случаев деньги, добытые коррупционным путем, выводятся за рубеж через юридических лиц.

По словам главы ведомства, с 2011 года в суд направлено почти 80 тыс. уголовных дел о коррупции, более пяти тысяч обвиняемых, обладающих особым правовым статусом, привлечено к ответственности. Речь идет о трех тысячах депутатов местного самоуправления и выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, о 35 судьях, 604 следователях.

Ранее в интервью Бастрыкин заявил, что следователей необходимо наделить полномочиями запрашивать составляющие банковскую тайну сведения во время доследственных проверок. Согласно его предложению, нужно внести изменения в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

В мае в Следственном комитете рассказали о пропадающих детях и обеспечении их безопасности. Согласно статистике, в прошлом году в правоохранительные органы поступили сообщения об исчезновении более 21 тысячи несовершеннолетних. Большинство из них вернулось, но 32 ребенка по-прежнему остаются ненайденными. 29 несовершеннолетних погибли в результате преступлений.