США хотят обсудить с Россией трехсторонний договор по ядерному оружию

Вашингтон, 16 июля. Представители США хотят обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем на переговорах с российской стороной в Женеве. Об этом со ссылкой на высокопоставленных представителей Соединенных Штатов сообщило агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп ранее предложил договор по ограничению ядерного оружия «нового поколения». По его словам, в соглашение должны войти США, Россия и Китай. Действие договора глава Белого дома предложил распространить на все типы ядерного оружия.

Один из собеседников агентства отметил, что встреча в Женеве могла бы дать больше ясности относительно позиции Китая, по мнению российской стороны.

«Мы вообще-то считаем, что, постучав по дереву, мы подошли к тому моменту, когда можем попытаться вновь начать (дискуссии). Я говорю «постучав по дереву», потому что мы, к сожалению, всегда в одном инциденте от срыва (переговоров)», — подчеркнул источник издания.

Ранее стало известно, что первый замгоссекретаря США Джон Салливан планирует встретиться с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым в среду в Женеве. Переговоры будут касаться стратегической стабильности.

Политолог в области международной и внешней политики Томас Егер на днях дал прогноз расстановки сил на международной арене на ближайшие годы, сообщила Газета.ru. Дональд Трамп и лозунг президента США «Америка прежде всего», по его словам, стали ясным ответом на международные противоречия. Американский лидер продвигает свою политику, несмотря на сопротивление, и увеличивает отрыв в военной и экономической сферах от ведущих государств.

Егер отмечает, что также дела обстоят в Китае, где председатель КНР Си Цзиньпин представил план «Сделано в Китае 2025». У Москвы нет такой же экономической мощи, как у Пекина и Вашингтона, но есть вооруженные силы. Подход «Россия прежде всего» находит выражение в том, что со страной будут считаться крупные державы, а в соседних странах не останется влияния других государств.

Стратегии «Европа прежде всего» пока нет, отметил эксперт. По его словам, европейцам стоит позаботиться об учете своих интересов.