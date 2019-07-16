Захарова назвала фарсом и абсурдом преследование Вышинского

Москва, 16 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фарсом и абсурдом уголовное преследование журналиста Кирилла Вышинского.

По ее словам, на Украине всем, кроме крайних националистов, а также людей, использующих крайние возможности для продвижения своей политической карьеры, очевидно, что дело Вышинского это фарс и абсурд.

«Какое-то абсолютное безумие — держать человека без каких-либо конкретно к нему претензий, не предъявляя ничего, кроме того, что называют «госизмена», и все», — заявила Захарова, передает KP.Ru.

Напомним, главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ в мае 2018 года. Генпрокуратура обвинила его в государственной измене, а также в поддержке республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Журналист не признает свою вину.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что откажется от украинского гражданства. Российский лидер назвал ситуацию с журналистом беспрецедентной. Он заявил, что Вышинского арестовали за профессиональную деятельность.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подчеркнул, что передача Вышинского России невозможна до решения суда, поскольку он является гражданином Украины.

Отметим, 15 июля в Киеве должно было пройти судебное заседание по делу Вышинского, на котором Киевский суд мог выпустить его на свободу, однако заседание суда было перенесено на 19 июля.

Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев назвал перенос судебного заседания показателем безволия украинской власти. По его словам, это говорит о неспособности президента Украины Владимира Зеленского держать слово в отношении своих собственных обещаний, а также о его неспособности соблюдать международные обязательства, сообщает телеканал «360».

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала в Киев на заседание суда по делу Кирилла Вышинского, чтобы поддержать журналиста, сообщает «Газета.ru».