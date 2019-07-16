Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву

Киев, 16 июля. Украинских депутатов встретили в Москве очень гостеприимно, рассказал недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Нас очень гостеприимно принимали, они (российские власти. — Прим. ФАН) сидели и нас слушали, это не был какой-то монолог. Потом когда снялись, я попросил господина Медведева: «Давайте уберем камеры и поговорим уже по-человечески». Мы долго потом говорили, потом вместе вышли в другую комнату, и пили чай», — рассказал Рабинович.

Он отметил, что во время визита в Москву украинская делегация заявила о претензиях Украины на Крым, отметив, что ни один украинский политик «не скажет другого». По словам Рабиновича, главной целью визита стало продолжение контактов, так как полный разрыв отношений между двумя странами ни к чему не приведет.

О встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым ранее рассказал председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук. Кроме того, Медведчук вместе с сопредседателем партии Юрием Бойко встречался с Медведевым в марте, незадолго до президентских выборов на Украине.

Ранее Рабинович прокомментировал состояние украинской газотранспортной системы. По его словам, она может превратиться в металлолом 1 января 2020 года в том случае, если договор о транзите газа с Россией не будет заключен.

Украина прекратила закупать российский газ напрямую в ноябре 2015 года, а вместо этого приобретает топливо по реверсу у европейских стран, поставленное туда Россией, пишет газета «Известия».