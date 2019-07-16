Американские ВВС готовятся защищать от штурма «Зону 51»

Вашингтон, 16 июля. ВВС США обязуются защитить военную базу «Зона 51» в штате Невада от возможного «штурма», к которому готовятся более миллиона американцев, мечтающих увидеть инопланетян. Об этом сообщила представитель ВВС Лора Макэндрюс.

Макэндрюс в интервью Washington Post напомнила, что «Зона 51» является действующим полигоном для учений Военно-воздушных сил США. Она посоветовала американцам не пытаться проникнуть на территорию.

«ВВС США всегда готовы защищать Америку и ее собственность», — подчеркнула она.

В соцсети Facebook более 1,14 миллиона жителей США записались на так называемый «штурм» базы. Еще 945 тысяч человек написали, что «интересуются этим мероприятием». Активисты хотят проверить легенду о том, что в «Зоне 51» спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами. «Штурм» намечен на 20 сентября, сообщают «Известия».

«Зона 51» является объектом многочисленных теорий заговора, согласно которым на ее территории проводятся опыты над инопланетянами, а на полигонах испытывают захваченные НЛО. Власти США официально признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом. В частности, в рассекреченных данных приводились подробности проектов по созданию разведывательных самолетов Lockheed U-2 и A-12. Воздушное сообщение над «Зоной 51» запрещено.