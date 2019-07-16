Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Киев, 16 июля. Закон о госязыке, подписанный пятым президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу.

Согласно закону, украинский язык необходимо использовать во всех сферах жизни. Он должен стать обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, а также в больницах и в сфере обслуживания. Исключения в законе на использование украинского языка касаются частного общения и религиозных обрядов.

Украинская оппозиция считает, что принятый закон раскалывает украинское общество, поскольку лишает другие языки, в том числе русский, защиты, предусмотренной в конституции страны. Представители оппозиционных партий оспорили его в Конституционном суде страны.

Напомним, закон предусматривает создание специальной «языковой комиссии». Она будет следить за применением украинского языка. Также планируется ввести экзамены для чиновников на уровень знания государственного языка. Свободно владеть украинским языком обязано высшее руководство страны, а также медицинские работники, депутаты, педагоги, нотариусы и адвокаты.

Чиновники обязаны вести заседания, мероприятия на украинском языке, а также использовать его во время рабочего общения. Также работники органов государственной власти должны использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на украинском языке.

Если человек планирует стать гражданином Украины, то он должен будет сдать экзамен на знание языка. Необходимый уровень владения для получения гражданства определяет Национальная комиссия по стандартам госязыка.

Культурные массовые мероприятия будут проводиться на украинском языке. Применение других языков будет разрешено в том случае, если это оправдано «художественным, творческим замыслом организатора мероприятия». Иностранные фильмы в кинотеатрах должны дублироваться на украинском языке, либо они могут идти на языке оригинала с украинскими субтитрами. Однако, доля таких фильмов не должна превышать 10% сеансов в месяц.

Ранее власти Львова призвали президента Украины Владимира Зеленского говорить на украинском языке. По их словам, Зеленский должен полностью исключить русский язык из своего употребления в публичных сферах общественной жизни.