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Россия

Глава СК предложил дать следователям доступ к банковской тайне без суда

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Глава СК предложил дать следователям доступ к банковской тайне без суда

Москва, 16 июля. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что следователей необходимо наделить полномочиями запрашивать составляющие банковскую тайну сведения во время доследственных проверок.

Согласно предложению Бастрыкина, нужно внести изменения в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». По его словам, необходимость изменений назрела, так как факты попыток предпринять активные действия, чтобы скрыть принадлежащее им имущества проверяемыми лицами еще в период проведения доследственной проверки получили «широкое распространение».

«А с учетом того, что повышение эффективности работы по возмещению ущерба от коррупционных преступлений помимо нашего ведомства является важнейшим направлением деятельности различных государственных структур - Счетной палаты, Банка России, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, решать их следует совместными согласованными усилиями», — отметил глава СК России в интервью газете «Известия».

Ранее Газета.ru сообщила, что в Москве задержали сотрудников ФСБ, в том числе служащих группы спецназназа «Вымпел», спецподразделения «Альфа» и двух офицеров управления «К» (банковский отдел) ФСБ России. Всех задержанных подозревают в краже более 140 млн рублей.

По одной из версий, деньги были похищены во время обыска в помещении одного из российских банков. Согласно другой версии деньги похитили во время обыска у экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко.

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Источник: Известия
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