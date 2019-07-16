Stratfor назвал единственную уязвимость российского комплекса С-400

Вашингтон, 16 июля. Американский центр частной разведки Stratfor высоко оценил российский зенитный ракетный комплекс С-400, назвав его одной из самых эффективных систем ПВО среди существующих. Однако эксперты Stratfor полагают, что у него может быть одна уязвимость.

По их мнению, опасность для российского комплекса может представлять массированная атака в тот момент, когда работа С-400 не подкреплена иными средствами противовоздушной обороны.

Также эксперты прокомментировали радиус действия С-400. Как известно, он может достигать 400 километров, однако аналитики Stratfor отмечают, что в гористой местности эффективность радиолокации российского комплекса может упасть. В частности, сбить низколетящую крылатую ракету в горах С-400 сможет не расстоянии нескольких сотен километров, а лишь нескольких десятков.

Кроме того, американские аналитики подчеркнули, что конечная эффективность С-400 зависит от навыков военных операторов, которые управляют комплексом в данный момент.

Напомним, что поставки С-400 в рамках контракта, заключенного между Россией и Турцией в 2017 году, начались в конце текущей недели. Анкара получит четыре дивизиона С-400 за 2,5 миллиарда долларов.

Планы Турции по развертыванию российских зенитно-ракетных комплексов вызвали негодование Вашингтона. США требовали отказаться от сделки и приобрести вместо С-400 американские системы Patriot, угрожая исключением Анкары из международной программы по созданию многоцелевых истребителей F-35. Турецкие власти отказались выполнять требования Белого дома.