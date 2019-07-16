Российские ученые изобрели уникальное лекарство для лечения аутоиммунных заболеваний

Москва, 16 июля. Российские специалисты изобрели уникальный, не имеющий мировых аналогов препарат, который может создать прорыв в лечении некоторых аутоиммунных заболеваний, заявили в министерстве здравоохранения РФ.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, отечественным ученым удалось добиться успеха в разработке генноинженерного лекарства нового поколения для лечения некоторых аутоиммунных заболеваний: анкилозирующего спондилита «болезнь Бехтерева» и псориатического артрита. Препарат уникальный и не имеет мировых аналогов.

«Если его эффективность подтвердится у пациентов, то это будет прорыв мирового уровня в лечении аутоиммунных заболеваний различного происхождения», — подчеркивает Скворцова.

Министр уточнила, что особенностью препарата является то, что он влияет исключительно на пораженные заболеванием клетки иммунной системы, не оказывая воздействия на общий иммунный фон. Предполагается, что лекарство не вызывает привыкания. И принимать его придется один всего раз в несколько лет.

В настоящее время завершены доклинические исследования. К клиническим испытаниям специалисты должны приступить в текущем году.

Ранее телеканал «360» сообщал, что ученые из Университета в Хельсинки обнаружили, как регенеративная способность кишечного эпителия снижается, когда организм человека стареет. Регенеративный потенциал «пожилого» кишечника можно «омолодить», считают специалисты.

По словам авторов исследования, это открытие может предложить способы облегчения связанных с возрастом желудочно-кишечных проблем, снижения побочных эффектов после лечения рака.