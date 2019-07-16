Тимошенко предложила Зеленскому объединиться в Верховной раде против Порошенко

Киев, 16 июля. Президент Украины Владимир Зеленский получил предложение от руководителя партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко объединить все проевропейские партии в новоизбранном парламенте, за исключением движения бывшего украинского президента Петра Порошенко. Соответствующее заявление Тимошенко сделала в эфире телеканала ICTV.

«Мы предлагаем вне зависимости от того, будет большинство у президента самостоятельное или не будет, объединить в парламенте все демократические, проукраинские, проевропейские политические команды», — предложила глава «Батькивщины».

Она добавила, что выступает лишь против объединения с партией Порошенко «Европейская солидарность». Тимошенко обвинила бывшего президента в коррумпированности, заявив, что объединение с его политсилой не является возможным, пишет RT.

По данным опроса Киевского международного института социологии, партия президента на выборах в Верховную раду может набрать 48,5% голосов, сообщила газета «Известия». На втором месте с результатом 14,1% оказалась «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Замкнула тройку лидеров партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (9,2%).

Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Голос» Вакарчука и «Сила и Честь» Смешко могут рассчитывать на 6,2%, 4,4% и 4,1% голосов соответственно.