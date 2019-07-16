Россияне отреагировали на заявление Турчинова о Крымском мосту

Киев, 16 июля. Бывший пресс-секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ «способны уничтожить» Крымский мост «за считанные минуты», используя ракеты «Нептун».

Российские пользователи Сети с юмором отреагировали на заявление украинского политика.

«Ну да, построить ничего не могут, зато могут хвалиться, что все сломают»,— написал один из пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Многие пользователи усомнились в возможности реализации сценария, описанного Турчиновым, поскольку «не факт, что ракеты долетят». Некоторые из комментаторов обратили внимание на проблемы с коррупцией в украинской армии, сообщает РИА Новости.

«Как бы сами не подорвались, используя «новые ракеты», — написал один из пользователей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Турчинова, заявив, что высказывания украинских чиновников нужно квалифицировать с точки зрения европейского правового поля, с которым ассоциируется Украина. Она подчеркнула, что не существует никаких конвенций и договоров в рамках Совета Европы, при которых подобные заявления казались бы нормальными.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич усомнился в психическом здоровье бывшего секретаря СНБО. Он назвал Турчинова «больным на голову человеком». Клинцевич подчеркнул, что никто из правящей украинской элиты не одернул бывшего секретаря СНБО.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришла оппозиция, а законно избранный президент страны Виктор Янукович вынужден был бежать из Украины, опасаясь за свою жизнь. Новая власть стала придерживаться политики разрыва экономических, политических и культурных связей с Россией.

Ранее ГИБДД усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения на Крымском мосту в связи с увеличением автомобильного трафика. Об этом сообщает «Газета.ru».