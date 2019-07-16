Американец изнасиловал девушку в Геленджике

Сочи, 16 июля. Гражданин США и подросток задержаны в Геленджике по обвинению в изнасиловании девушки, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, двое молодых людей (19-летний американец и 16-летний подросток) познакомились с девушкой на одной из улиц села Дивноморского. В ночь на 13 июля американец пригласил ее к себе в гости в отель на улице Мичурина.

«По версии следствия, молодые люди, находясь в номере наедине с девушкой, совершили в отношении нее иные действия сексуального характера и при аналогичных обстоятельствах, в ту же ночь ее изнасиловали», — говорится в сообщении СК РФ.

Позже девушка смогла вырваться и сбежать из отеля. О случившемся она сообщила в полицию. Молодые люди уже задержаны, вскоре суду предстоит выбрать для них меру пресечения.

Ранее в понедельник сообщалось, что уроженка Узбекистана заявила об изнасиловании в отеле на Невском проспекте в Петербурге. Инцидент произошел в ночь на 14 июля. Двое мужчин надругались над своей землячкой, затем усадили ее в автомобиль Geely и отвезли в Выборгский район, где высадили в неизвестном месте.