Пушков предложил запретить Вакарчуку въезд в Россию

Москва, 16 июля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предложение солиста группы «Океан Эльзы» и лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука сажать в тюрьму на 15 лет переговорщиков с Россией.

«С учетом его позиции будет правильным запретить ему въезд в Россию — пусть поет хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас. Обойдемся без Вакарчука и без Эльзы», — написал в своем микроблоге в Twitter российский сенатор.

В понедельник в интервью украинскому порталу Вакарчук вспомнил, что в США с 1799 года существует «акт Логана», который предусматривает уголовную ответственность за переговоры со странами, с которыми США официально находятся в конфликте. По его словам, партия «Голос» предложила внести поправки в украинское законодательство «относительно запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора». Наказание для переговорщиков, неуполномоченных государством, составит от 13 до 15 лет лишения свободы.

В преддверии выборов президента Украины рок-музыкант объявил о создании партии «Голос». Политическая сила примет участие в предстоящих парламентских выборах на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в случае участия Вакарчука в президентских выборах лидер «Океана Эльзы» одержал бы в них победу. Однако исполнитель предпочел не баллотироваться. Перед повторными выборами певец записал несколько видеороликов с призывами «голосовать не по приколу», которые явно были направлены против Зеленского, пишет RT.

Отметим, что после 2014 года Вакарчук не проводит официальных концертов в России. Он выступает с резкой критикой российских властей.