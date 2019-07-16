Зеленский заменит послов Украины в 12 странах

Киев, 16 июля. Послы Украины в двенадцати странах мира будут заменены в соответствии с указом президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает офис украинского президента на официальной странице в Facebook.

«Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов», — сообщает пресс-служба Зеленского.

Отмечается, что полные тексты соответствующих указов украинского президента будут опубликованы в ближайшее время.

Ранее в администрации Зеленского рассказали, когда новоизбранная Рада приступит к выполнению своих обязанностей. Как рассказал глава штаба партии Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко, избранный на внеочередных выборах 21 июля парламент должен будет начать работу не позже 9 сентября.

Напомним, что в конце июня президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов своих предшественников. Большинство отмененных указов были приняты с 1991 года по 2014 год, в котором на Украине произошел государственный переворот, и к власти пришла оппозиция. Среди них документы, которые предусматривают большие штрафы за нарушение кассовой дисциплины и документы, ограничивающие права нотариусов на установление цен на свои услуги.