Поклонники раскритиковали фото отдыхающей со своим ухажером Надежды Бабкиной

Москва, 16 июля. Поклонники народной артистки РФ Надежды Бабкиной раскритиковали ее внешний вид: певица опубликовала фото на своей странице в Instagram, которое вызвало неоднозначную реакцию поклонников.

Бабкина поделилась со своими подписчиками в соцсети двумя фотографиями с отдыха на Кипре. На одном из них она позирует вместе со своим гражданским мужем Евгением Гором. Пользователи же обратили внимание на неудачную, по их мнению, пластику лица.

«Надя, остановись. С лицом перебор!» — пишет пользователь под ником igor.moisee.

«Бабкина просто ужас ужасный», — считает elenarazgoniaeva2009.

«Это муж или сын, подскажите люди добрые! И где у Нади ее прекрасные красивые глаза? Зачем же так пластику делать, если свое природное, красивое исчезает? Глазки стали маленькие и узкие(( А жаль , она такая колоритно красивая женщина была!» — выразила мнение sauleaidabulova.

«Что в голове у этого молодого мужчины? И взрослые женщины, хватит писать бред о зависти! Даже как-то неловко смотреть на них, как на пару. Стыдно, возможно это мое ощущение», — критикует певицу и ее поклонников 7nataliiashevchenko.

Нашлись и те, кто вступился за любимую певицу.

«Да какая разница-кто старше, кто моложе…Раз они вместе до сих пор, значит им хорошо…и это главное! Все ваши ехидные насмешки не от большого ума… У самих то в жизни все так круто?» — спрашивает критиков alenavozhan.

«Люди, если вы одиноки, то не рвите от зависти на ж. волоса и не пишите в адрес Бабкиной всякую (ерунду). Всем хорошего дня, а завидующие и злые — сопите молча», — пишет la.risa1058.

«Надежда, ты прелесть!!! Плевать на всех, кто говорит гадости. Вы прекрасная пара! Вам просто завидуют!» — обратился к певице Perepechinaalek.

Отметим, что поклонники не впервые подвергают критике внешность артистки. Ранее они нелестно прокомментировали ее фотографии с гастролей в Башкирии. И вновь под шквал критики попал снимок с молодым ухажером.