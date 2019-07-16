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Захарова назвала «дисфункцией госаппарата» реакцию Киева на предложение Москвы по морякам

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Захарова назвала «дисфункцией госаппарата» реакцию Киева на предложение Москвы по морякам

Москва, 16 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение российской стороны относительно задержанных украинских моряков, которое была направлено Киеву. По ее словам, при обсуждении этой темы с украинской стороной возник ряд сложностей.

Захарова рассказала, что российскими властями был предан гласности сам факт передачи дипломатической ноты в посольство Украины. В ней сообщается, что в соответствии с законодательством РФ моряки могут быть освобождены из-под стражи (но не от ответственности). Для этого каждый из 24 моряков должен дать письменные гарантии участия в судебных и досудебных разбирательствах.

В ответ Киев заявил, что это предложение его не интересует «ни в каком виде». По мнению Захаровой, речь идет о некоем сбое или «дисфункции государственного аппарата». Под давлением СМИ украинское посольство все же опубликовало полученную ноту, дав общественности возможность увидеть реальное российское предложение.

«Мы до сих пор, кроме заявления Зеленского о том, что с ним никто не координировался по поводу негативного ответа, никаких иных действий и заявлений с украинской стороны не видели и не получали», — приводит слова Захаровой KP.ru.

Напомним, 25 ноября прошлого года в Керченском проливе произошла провокация с участием ВМС Украины. Россия задержала три украинских корабля, поскольку они незаконно пересекли отечественную границу. 24 человека были задержаны, в отношении украинцев возбуждены уголовные дела. Киев в ответ ввел на месяц в стране военное положение, безосновательно обвинив Москву в «агрессии» против суверенного государства.

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