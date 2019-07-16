Эрдоган назвал систему ПВО С-400 самой мощной в мире

Анкара, 16 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал российскую систему С-400 самой мощной в мире.

По его словам, Анкара осталась верной своему слову, приобретя зенитно-ракетные комплексы у Москвы.

Ранее стало известно, что турецкое военное ведомство начало поставки С-400 в страну. Эрдоган заявил, что системы встанут на вооружение турецкой армии в апреле 2020 года.

«Мы, турки, стоим на данном нами слове. С-400 — самая сильная оборонная система, и, надеюсь, мы с Россией будем ее производить вместе», — заявил турецкий лидер.

Напомним, Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в 2017 году. Его сумма составила 2,5 млрд долларов. Власти США требовали от Анкары отказаться от покупки С-400, в противном случае, обещая отменить продажу истребителей F-35. Штаты предлагали турецкой стороне приобрести американские системы Patriot, однако контракт не был изменен.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция является одной из немногих стран в мире с новейшими системами ПВО. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад подчеркнул, что поставка российских систем С-400 в Турцию не беспокоит Дамаск. По его словам, Москва и Анкара играют роль государств-гарантов урегулирования ситуации в Сирии.

Напомним, 12 июля три транспортных самолета доставили на военную базу «Мюртед» несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. После того, как системы будут развернуты на турецкой территории, Анкара сможет контролировать ситуацию на дальних подступах к воздушному пространству страны.