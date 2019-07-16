Названы обязанности Евкурова в Минобороны РФ

Москва, 16 июля. Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, назначенный замминистра обороны РФ, будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Вместе с назначением на новую должность, согласно указу президента Владимира Путина, Евкуров получил звание генерал-лейтенанта.

В разделе «Подчиненные органы военного управления» сообщается, что Евкуров будет курировать Главное управление боевой подготовки ВС РФ и Службу безопасности полетов авиации ВС РФ.

Уточняется, что управление боевой подготовки «предназначено для организации боевой подготовки войск (сил), а также координации деятельности органов военного управления по подготовке младших специалистов в Вооруженных Силах».

На Службу безопасности полетов авиации «возложен государственный контроль за деятельностью авиационного персонала государственной авиации в части, касающейся безопасности полетов».

Напомним, Евкуров служил на разных командных должностях. С 2004 года он занимал пост начальника разведки — заместителя начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа. В 2000 году получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Имеет орден Александра Невского и орден «За военные заслуги».

24 июня Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии. Он заявил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий. 8 июля стало известно, что глава государства назначил Евкурова на должность в Минобороны, передавал RT.

Комментируя назначение Евкурова в Минобороны, заместитель председатель комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин положительно оценил данное решение.