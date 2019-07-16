Министры иностранных дел ЕС одобрили санкции против Турции

Брюссель, 16 июля. Санкции против Турции в связи с ведущейся ею разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра были одобрены министрами иностранных дел Европейского союза. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Как сообщается, предполагаемые санкционные меры включают в себя сокращение финансирования Турции со стороны ЕС, а также прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.

Если Турция не согласится изменить свою позицию, то в ближайшее время могут последовать и другие санкции, например – ограничения в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений.

Сейчас в ИЭЗ Кипра расположены две буровые установки, принадлежащие Турции: «Фатих» и «Явуз». Власти Греции и Кипра уже выступили с заявлением, в котором осудили проведение геологоразведки в ИЭЗ Кипра, назвав это провокацией.

«Этот незаконный акт противоречит международному праву, морскому праву, и его осудило международное сообщество», — заявили ранее в министерстве иностранных дел Греции.

Напомним, Кипр уже четыре с половиной десятилетия разделен на греческую и турецкую стороны, которые де факто представляют собой две страны, причем Северный Кипр признает лишь Турция. Остров разделяет «зеленая линия», которая находится под контролем миротворцев ООН.

После того, как на шельфе Кипра был найден газ, турецкие власти пытаются доказать свое право на его добычу.