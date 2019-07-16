Суд в Москве арестовал криминального авторитета Шишкана

Москва, 16 июля. Суд в Москве заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, более известного в преступных кругах как Шишкан.

Его задержали по уголовному делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и ее семьи. В судебном деле числится статья о высшем положении в криминальном мире.

Медведев-Шишканов подозревается по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый будет находиться под стражей до 12 сентября, об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева журналистам РИА Новости.

Напомним, депутат Раменского района Татьяна Сидорова, также занимавщая должность директора местного животноводческого предприятия, пропала в феврале 2012 года из своего коттеджа вместе с мужем. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Похищение человека». Водитель депутата обнаружил возле ее дома следы крови.