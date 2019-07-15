Захарова оценила угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост 

Москва, 15 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление экс-главы СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут украинской армией.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов KP.RU, Захарова обратила внимание на то, что подобные заявления украинских чиновников «нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, с которым ассоциируется Украина», а не с российской стороны.

«Нет таких ни конвенций, ни договоров, в рамках Европейского союза, ни в рамках Совета Европы в рамках которых эти заявления казались бы нормальными», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее в понедельник Турчинов заявил, что созданные на Украине крылатые ракеты «Нептун» могут в течение нескольких минут уничтожить мост через Керченский пролив, передавал RT.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич после этих слов усомнился в психическом здоровье бывшего секретаря СНБО. По его мнению, «надо быть совсем больным на голову человеком, чтобы заявить подобное».

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков подчеркнул, что Киеву лучше не пытать счастья в атаках на Крымский мост, поскольку ответ Москвы будет самым серьезным, передавала «Газета.ру».