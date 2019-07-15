Медведчук объяснил, как Сорос стоял за вмешательством Украины в выборы президента США

Киев, 15 июля. Финансист Джордж Сорос может быть причастен к вмешательству украинских властей в избирательную кампанию на выборах президента США в 2016 году. Об этом заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктор Медведчук в фильме Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

По мнению украинского политика, вмешательство происходило с помощью раскручивания скандала вокруг главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Медведчук подчеркнул, что этот скандал разразился на Украине. Он напомнил, что депутат Верховной рады Сергей Лещенко обнародовал данные из так называемой амбарной книги Партии Регионов бывшего президента страны Виктора Януковича.

По словам Медведчука, в начале скандала на Украине не упоминалась фамилия Манафорта, Лещенко называл совершенно других людей. Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что в тот момент шла подготовка к удару по Дональду Трампу. Медведчук подчеркнул, что информация, которой публично пользуется Лещенко, «является не просто неправдоподобной, она является лживой».

Политик считает, что обнародование данных амбарной книги делалась для «целенаправленного удара в отношении главной цели — кандидата в президенты Дональда Трампа». Об этом, по мнению Медведчука, свидетельствует тот факт, что в записях черной бухгалтерии партии упоминались сотни лиц, неофициально получающих деньги, однако никто из них не был привлечен к уголовной ответственности.

Глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» назвал обнародование этих данных вмешательством, «на которые дала добро власть». Он подчеркнул, что цель была достигнута, поскольку Манафорт покинул свой пост. Медведчук обратил внимание, что украинский суд установил, что эти действия были неправомерны и повлияли на избирательный процесс.

«И я уверен, что за этим стоит господин Сорос. Потому что эта команда демократов: Нуланд, Сорос, Байден — в угоду интересов Хилари Клинтон делала все, чтобы не дать возможность избраться господину Трампу на выборах 2016 года», — считает Медведчук.

Напомним, в январе 2019 года украинский суд признал противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и депутата Верховной рады Сергея Лещенко по распространению информации о наличии в списках черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта, который возглавлял в течение нескольких месяцев 2016 года избирательный штаб Трампа.