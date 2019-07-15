Клинцевич усомнился в психическом здоровье Турчинова после его слов о Крымском мосту

Москва, 15 июля. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич усомнился в психическом здоровье бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова после того, как последний заявил о том, что Украина «в течение нескольких минут может снести» Крымский мост.

Ранее Турчинов выступил с заявлением в котором объявил о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить корабли ВМФ России любого класса в портах их базирования как в Азовском, так и Черном морях. Также он заявил, что эти ракеты могут уничтожить Крымский мост «за несколько минут».

«Надо быть совсем больным на голову человеком, чтобы заявить подобное. Тем не менее, никто из правящей на Украине элиты не одернул Турчинова, покрутив пальцем у виска. Мол, не обращайте на него внимания, у мужика совсем крыша поехала», — отметил Клинцевич.

Он выразил беспокойство тем фактом, что фантазии Турчинова разделяют и другие люди в украинском правительстве. Он напомнил, что из-за государственного переворота 2014 года на Украине наверх пробрались сотни безответственных людей, которые готовы пожертвовать Украиной ради удовлетворения собственных амбиций.

«Словом, нельзя расслабляться ни на секунду, и наши военные, не сомневаюсь, это прекрасно понимают», — подчеркнул Клинцевич.

Напомним, в 2014 году в Киеве произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут избранный законным путем президент Виктор Янукович. Пришедшие в результате переворота к власти люди на Украине начали активно проводить политику, направленную на разрыв экономических, политических, культурных и исторических связей с Россией.