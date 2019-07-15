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Белый дом выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

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Белый дом выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

Вашингтон, 15 июля. Кандидатура исполняющего обязанности министра обороны США Марка Эспера была выдвинута на должность главы Пентагона президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Уведомление о выдвижении на должность направлено в Сенат: Марк Эспер из штата Вирджиния на должность министра обороны», — говорится в обнародованном документе.

Напомним, что предшественник Эспера Патрик Шанахан проработал в этой должности лишь полгода — с 1 января.

В 1986 году Эспер окончил Военную академию США, десятилетием позже — школу управления при Гарвардском университете, а завершил свое образование в 2005 году в Университете Джорджа Вашингтона, где получил звание доктора философских наук. 

В начале 1990-х Марк Эспер служил офицером в 101-ой воздушно-десантной дивизии и принимал участие в первой войне против Ирака в Персидском заливе. В 2002 году Эспер вернулся в систему Пентагона, но лишь на штабные должности — он стал заместителем помощника министра обороны по разработке планов ведения переговоров, отвечал за нераспространение ядерного оружия, контроль за вооружениями и вопросы международной безопасности. Затем он занимал должность в Сенате, а с 2010 года являлся вице-президентом Торговой палаты США по Европе и Евразии. Эту должность он совмещал с постом вице-президента по связям с государственными органами в компании Raytheon – одном из ведущих подрядчиков Пентагона.

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