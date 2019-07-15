«Митинг оппозиции» в Судане оказался подставным

Хартум, 15 июля. «Митинг оппозиции» на одной из улиц столицы Судана на деле оказался не совсем митингом. Демонстранты, заявляя о своей борьбе с Переходным Военным Советом, на деле вышли по иной причине, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в Судане Кирилл Романовский.

Как стало известно, в понедельник были казнены пятеро преступников, обвиненных после трехлетнего расследования в убийстве подростка. В их поддержку и вышли их родственники и друзья. При этом стоит отметить, что ни один из демонстрантов не сказал, за что были казнены преступники. Митингующие пытались выставить их «жертвами режима» и политзаключенными.

Важно отметить, что когда два сотрудника СБР (Силы быстрого реагирования) прибыли разобрать баррикады и освободить дорогу, на них накинулся мужчина с ножом, которого удержали другие демонстранты.

После выхода из зоны действия слезоточивого газа, спецкорру ФАН удалось заснять диалог полицейского с местным населением. Сотрудник правопорядка, обращаясь к толпе, просит перенести демонстрацию в другое место, так как рядом находится медресе, где находятся дети и проходят учебные занятия, а крики и вопли им мешают.