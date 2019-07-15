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Зеленский носит «клубные» браслеты с фамилиями пленных моряков

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Зеленский носит «клубные» браслеты с фамилиями пленных моряков

Киев, 15 июля. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о надписях на своих браслетах. По его словам, там указаны фамилии украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение госграницы.

 «И напоследок — про желтые браслеты «из клубов». На них — фамилии наших пленных моряков», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По его словам, он намерен носить их до тех пор, пока военные не вернутся домой, передает RT.

В конце ноября прошлого года два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава Военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, нарушив государственную границу России. Украинские военные судна осуществляли опасные маневры, а их экипажи не подчинялись законным требованиям сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее три украинских судна и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива. Украинским морякам предъявлено обвинение за незаконное пересечение госграницы РФ.

Зеленский носит «клубные» браслеты с фамилиями пленных моряков

В конце июня 2019 года МИД России направил властям Украины ноту, в которой была изложена возможность освобождения украинских моряков с учетом соблюдения российского законодательства.

В понедельник, как сообщала «Газета.ру», замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что России и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных украинских моряков. Комментировать подробности переговоров он отказался.

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