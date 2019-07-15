«Мертвые души» снова всплыли в подписных листах кандидатов из 43-го округа Москвы

Москва, 15 июля. Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло рассказал, что продолжает получать документы, в которых подтверждается наличие умерших людей в подписных листах, предоставленных московской оппозицией.

В качестве примера он привел документы Сергея Митрохина, который намеревался баллотироваться по 43-му избирательному округу вместе с Любовью Соболь. Митрохин пришел на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым, однако отказался общаться с ним в установленном порядке, то есть – один на один и без митинга в его кабинете.

Мосгорзибирком ранее признал, что у Митрохина недействительны 618 подписей. В ответ Митрохин заявил о своем намерении обжаловать это решение.

Ремесло на наглядном примере продемонстрировал качество подписей собранных Митрохиным.

Например, в подписном листе Митрохина указана Роганова Антонина Александровна, 1936 года рождения. Она оставила свою подпись за Митрохина 29 июня 2019 года. Однако Роганова уже два года, как мертва – Ремесло привел акт о ее смерти и фотографию ее могилы. В документе полностью совпадают все паспортные данные.

«Сергей Сергеевич, что это значит и как такое возможно? Будете ли вы обжаловать исключение данной умершей гражданки из вашего подписного листа?», — задал Ремесло в своем блоге вопрос Митрохину.

Напомним, что Мосгоризбирком отказал Митрохину, а также Любови Соболь в регистрации из-за высокого брака среди их подписей.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о «фабрике подписей», которую штаб Соболь устроил в одной из квартир на Шелепихинской набережной в Пресненском районе. Кроме того, в ряде подписных листов в пользу Соболь, как и у Митрохина, стоят подписи давно скончавшихся людей. По предварительным данным, число «мертвых душ» в проверенных подписных листах составляет более 20%.