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ФАН-ТВ
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Анатомия протеста — ФАН покажет лицо проплаченной оппозиции

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Российская оппозиция вновь пустилась во все тяжкие. В ход идут самые грязные политические технологии, массовые беспорядки, фальсификация документов и покупка голосов. Несмотря на это, команде Навального не удается заработать поддержку масс. Да это и не требуется — деньги иностранные спонсоры им платят не за это. Все, что нужно — поднять муть, в которой так хорошо ловится рыбка оранжевых революций. 

Федеральное агентство новостей расскажет о том, к каким методам прибегают провокаторы в современную эпоху. Мы покажем лицо проплаченной оппозиции и ее неприглядную скрытую сторону.

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