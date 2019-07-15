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Богданов обсудил с послом Алжира обстановку в Северной Африке

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Богданов обсудил с послом Алжира обстановку в Северной Африке

Москва, 15 июля. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов и посол Алжира в Москве Смаил Аллауа обсудили ситуацию в Северной Африке, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В понедельник Богданов принял в Москве Аллауа. Стороны обсудили «некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития российско-алжирских связей, включая углубление политического диалога и наращивание сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях». 

Богданов и Аллауа обменялись мнениями о ситуации в Северной Африке с акцентом на состояние дел непосредственно в Алжире.

Напомним, в начале апреля Абдельазиз Бутефлика покинул пост президента Алжира после массовых протестов, которые были вызваны его выдвижением на пятый срок. Временным главой государства стал спикер парламента Алжира Абделькадер Бенсалах, который назначил внеочередные президентские выборы на 4 июля.

Однако Конституционный совет Алжира перенес внеочередные президентские выборы из-за отсутствия кандидатов, сообщала «Газета.ру».

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