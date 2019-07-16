Независимые кандидаты превратили встречу с избирателями в несогласованный митинг. ФАН-ТВ

В центре столицы на трубной площади прошла несанкционированная акция. Независимые кандидаты в Мосгордуму назвали ее встречей с избирателями. Илья Яшин, Константин Янкаускас, Любовь Соболь и Иван Жданов призвали людей приходить на площадь ежедневно. Напомним, поводом для сбора стало несогласие с заявлением о превышении процента недостоверных подписей в подписных листах для регистрации в качестве кандидатов на выборы в московскую городскую думу. Ранее так называемые независимые кандидаты отказались от встречи с руководителем московской избирательной комиссии Валентином Горбуновым.

Изначально собравшиеся на Трубной слушали рассказы кандидатов о походе в Мосизбирком, после — кричали политические лозунги. Заведенная толпа долго искала способ спровоцировать стычку с представителями силовых структур. В момент, когда Любовь Соболь опровергала информацию о «мертвый душах», за ее спиной началась драка, которая переросла в шествие в сторону центра города. Приехавшие спецслужбы задержали зачинщиков драки и не позволили толпе затруднить движение транспорта.

Еще в начале драки все кандидаты спешно покинули площадь. Например, Яшин в сторонке дождался окончание стычки и пошел раздавать комментарии иностранным СМИ.