Руководство ДНР обвинило ВСУ в нарушении конвенций ООН

Донецк, 15 июля. Вооруженные силы Украины применяют на территории Донбасса запрещенные средства ведения боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР, подтверждая свои слова задокументированными свидетельствами.

Как заявила пресс-секретарь ведомства Дарья Морозова, ВСУ регулярно нарушают 13-ю статью Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям, которая предписывает защищать жертв немеждународных вооруженных конфликтов, а также совершают нападения на мирное население, объекты жилого фонда и гражданской инфраструктуры ДНР.

Она напомнила об обстрелах, которые имели место с 11 по 14 июля 2019 года. Так, массированный обстрел Горловки привел к тому, что погибла мирная жительница 1949 года рождения, кроме того, был тяжело ранен мирный житель в Докучаевске и жительница населенного пункта Саханка Новоазовского района.

Кроме того, в ДНР отмечают, что украинские войска используют оружие неизбирательного действия, что подвергает серьезным угрозам здоровье и жизни горожан Докучаевска. К счастью, жертв в результате обстрела удалось избежать. В ДНР напомнили, что действия ВСУ грубо нарушают Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут нанести чрезмерный ущерб .

«11 июля в селе Луково Тельмановского района повреждения получили действующая школа и здание сельского совета, в котором гражданам выдается гуманитарная помощь. Здесь же во время тушения пожара был целенаправленно обстрелян пожарный расчет МЧС ДНР», — сообщила Морозова.

В ведомстве республики привали мировое сообщество отреагировать на нарушение норм и требований международного права со стороны ВСУ и использовать все имеющиеся способы повлиять на киевские власти, чтобы не допустить дальнейшее ухудшение гуманитарной обстановки в Донбассе.

Напомним, что после государственного переворота на Украине в 2014 году Луганская и Донецкая Народные Республики объявили о независимости, после чего Киев начал военную операцию, жертвами которой, по информации ООН, стали более 10 тысяч человек.